Cina ' bene la decisione di Mosca di riconoscere i talebani'

La recente decisione della Russia di riconoscere ufficialmente i Talebani in Afghanistan ha suscitato reazioni diplomatiche di rilievo, tra cui quella della Cina. Quest'ultima si è detta favorevole alla mossa, sottolineando il suo impegno a mantenere una politica estera di amicizia verso il popolo afghano. La Cina ribadisce così il suo ruolo di vicina affidabile, confermando che l'Afghanistan non deve essere escluso dalla comunità internazionale e che il dialogo resta fondamentale per la stabilità regionale.

La Cina ha dichiarato venerd√¨ di aver accolto con favore la decisione della Russia di diventare il primo Paese a riconoscere il governo dei Talebani in Afghanistan, impegnandosi a "perseguire una politica estera di amicizia nei confronti del popolo afghano". "Come tradizionale vicino amichevole dell'Afghanistan, la Cina ha sempre creduto che l'Afghanistan non dovesse essere escluso dalla comunit√† internazionale", ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning. I talebani sono tornati al potere nell'agosto del 2021 dopo aver estromesso il governo sostenuto dall'occidente e hanno imposto una versione brutale della legge islamica, ma hanno cercato al contempo riconoscimenti ufficiale e investimenti internazionali, mentre il Paese si riprende da oltre quattro decenni di guerra.

Giovedì 3 luglio la Russia ha dichiarato di aver accettato le credenziali del neo-nominato ambasciatore dei talebani a Mosca, diventando il primo Paese a riconoscere formalmente l'amministrazione talebana dal suo ritorno al potere in Afghanistan, circa quattr

