Dal Metaverso alla IA fino al 6G | tecnolgia e scuola quale posto occupa oggi l’umano nella scuola che cambia?

Dal metaverso all'intelligenza artificiale fino al 6G, la tecnologia sta rivoluzionando il nostro modo di apprendere e insegnare. La scuola del presente si trova in un crocevia fondamentale, dove l'umano deve trovare il suo posto in un ecosistema in rapido mutamento. La digitalizzazione non sostituisce il ruolo dell'educatore, ma lo trasforma, aprendo nuove sfide e opportunità per formare cittadini pronti a navigare nel futuro.

La scuola del presente si trova nel pieno di una trasformazione profonda e strutturale, che va ben oltre l’introduzione di nuovi strumenti didattici in quanto riguarda l’intero ecosistema dell’apprendimento. I cellulari, riconosciuti ormai a livello globale come strumenti di distrazione e di assuefazione cognitiva, vengono progressivamente esclusi dagli ambienti scolastici. Eppure, la tecnologia non scompare, ma si evolve. La digitalizzazione continua a permeare la scuola attraverso il metaverso, i Fab Lab, le aule immersive, i laboratori digitali e dispositivi progettati specificamente per la didattica, pur richiedendo una revisione critica di approcci come il BYOD (Bring Your Own Device), oggi da ripensare alla luce delle nuove esigenze pedagogiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

