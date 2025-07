Francesco Storace | Il carcere non sia un luogo di tortura serve una battaglia comune

Un appello che unisce, oltre le appartenenze politiche, per restituire dignità e umanità ai nostri istituti penitenziari. Francesco Storace sottolinea l'importanza di un fronte condiviso per riformare il sistema carcerario e garantire condizioni più giuste e umane per tutti. È ora di agire insieme, perché il rispetto dei diritti fondamentali non ha colore politico. La strada verso una vera giustizia passa anche da qui.

“Gianni Alemanno non è un corpo estraneo alla destra. E la sua denuncia non può essere raccolta solo dalla sinistra”. A dirlo è Francesco Storace, già ministro e storico esponente della destra italiana, che interviene nel dibattito sulle condizioni carcerarie italiane con un appello bipartisan. “È ora di una battaglia comune – scrive Storace –: il carcere è un luogo di detenzione, non di tortura. I detenuti chiedono umanità, non impunità”. Un messaggio che mira a superare le barriere ideologiche per riportare al centro il tema dei diritti umani nelle strutture penitenziarie del Paese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Francesco Storace: “Il carcere non sia un luogo di tortura, serve una battaglia comune”

In questa notizia si parla di: storace - francesco - carcere - luogo

Gianni #Alemanno non è un corpo estraneo a #destra. E la sua denuncia non può essere raccolta solo a #sinistra. E’ ora di una battaglia comune: il #carcere è un luogo di detenzione e non di tortura. Chiedono umanità e non impunità Vai su X

Violenza shock nel carcere di Marassi: rivolta dopo il sequestro di un detenuto Vai su Facebook

Parla Storace: «La sua vera colpa? Chiamarsi Alemanno: per questo è in cella»; Ilaria Salis in versione Babba Natale? La bordata di Storace: Ecco perché è andata in carcere | .it; Giustizia fai-da-te contro le borseggiatrici, Vittorio Sgarbi: Occorrerebbe che queste ronde fossero legittimate e non spontanee.

Francesco Storace: abrogare il reato di vilipendio è un atto di civiltà giuridica - Il Fatto Quotidiano - Si tratta della condanna di Francesco Storace a sei mesi per vilipendio del Capo dello Stato. Segnala ilfattoquotidiano.it

Storace condannato a sei mesi per vilipendio: definì «indegno» il Capo dello Stato - Il Messaggero - Così Francesco Storace dopo la lettura della sentenza che lo ha visto condannato ... Secondo ilmessaggero.it