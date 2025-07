Sonego tennista e cantante tra Wimbledon e Mia madama | L’idea era di creare quasi un coro da stadio

Lorenzo Sonego, tra racchetta e note, incanta il pubblico di Wimbledon con la sua passione poliedrica. Tra il sudore sui campi inglesi e le melodie che suona con entusiasmo, il tennista si distingue non solo per le imprese sportive ma anche per il suo spirito artistico. Immaginate un coro da stadio, un'energia contagiosa capace di unire sport e musica in un’unica, entusiasmante melodia. Ma qual è il suo vero segreto? Scopriamolo insieme...

Il tennista Lorenzo Sonego ha raggiunto il terzo turno a Wimbledon. Alla Gazzetta dello Sport ha raccontato come sta vivendo il torneo londinese e la sua passione per la musica. Sonego: «Giocare contro Federer è stato come dipingere un quadro con Van Gogh». Lorenzo, sui prati si è sempre trovato a proprio agio, sull'erba ha vinto il primo titolo: qual è il segreto? « Questa superficie mi è sempre piaciuta. Mi trovo bene, mi diverte. Ho sempre fatto buoni risultati, anche se ce ne sono pochi di tornei sull'erba, quindi bisogna adattarsi in fretta. Ma è una cosa che, per fortuna, mi riesce abbastanza bene ».

Wimbledon, Sonego: "Voglio godermela dal primo all'ultimo punto" - "Voglio stare bene in campo e godermelo perche uno dei tornei che amo di piu. Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Sonego: "Le emozioni che ti dà Wimbledon sono diverse, cercherò di godermelo fino alla fine fino all'ultimo punto" - Lorenzo Sonego ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria su Basilashvili che gli è valsa il terzo turno contro Nakashima a Wimbledon ... Lo riporta eurosport.it