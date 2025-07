Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2025 ore 11 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per le news sulla viabilità nel Lazio. Oggi, alle 11:25 del 4 luglio 2025, si registrano code sul Raccordo Anulare tra Roma Fiumicino e la Pontina, con rallentamenti anche in carreggiata interna tra Casilina e Labaro. La metropolitana di Roma presenta alcune modifiche e chiusure: la stazione Teano della linea C è temporaneamente chiusa per motivi precauzionali. Restate sintonizzati per aggiornamenti dettagliati e soluzioni alternative.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare in esterna code tra Roma Fiumicino e Pontina Code in carreggiata interna tra Casilina e Appia è più avanti altezza Labaro per il trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana chiusa la stazione Teano per motivi precauzionali e rallentata la metro B servizio modificato anche sulla termini-centocelle con la circolazione Attiva solo nella tratta Centocelle Ponte casino entrambe le direzioni per la stazione di Roma Termini utilizzare la linea bus 5 per il trasporto ferroviario per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Ostiense alcuni treni alta velocità Intercity Leonardo Express delle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto a Velletri Roma Cesano fl5 Roma Civitavecchia subiranno variazioni di orario di imitazioni di percorso la mobilità è garantita per il servizio Leonardo Express attraverso corse bus da Roma Termini a Fiumicino aeroporto e viceversa dalle 8 alle 11:30 circa corso con bus anche sulla linea fl5 tra Ladispoli e Roma Termini Roma Aurelia Roma Termini

