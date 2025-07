Come un F-35 è diventato testimonial per caso del turismo in India

Immaginate un F-35-232, che, per puro caso, diventa ambasciatore del turismo in India. Il caccia dell’Aeronautica inglese, bloccato da tre settimane nel Kerala, scatena il sorriso: l’ente del turismo locale rilancia post ironici sulla lunga sosta. Un episodio inatteso che trasforma una situazione imprevista in un’occasione di promozione originale e coinvolgente, dimostrando come l’humour possa aprire strade nuove nel marketing turistico.

Il caccia dell'Aeronautica inglese è bloccato da tre settimana in Kerala e l'ente del turismo locale ha rilanciato i post in cui si ironizza sulla sosta prolungata. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Come un F-35 è diventato testimonial “per caso” del turismo in India

