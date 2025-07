David è atterrato a Malpensa! La Juventus dà il benvenuto così al suo nuovo attaccante | il messaggio del club bianconero – VIDEO

La Juventus dà il benvenuto a Jonathan David, il nuovo attaccante che promette scintille! Atterrato questa mattina a Malpensa, il canadese ex Lille si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in bianconero. Con entusiasmo e determinazione, David si appresta a indossare la maglia juventina, portando energia e nuovi obiettivi alla squadra. Il suo arrivo segna un passo importante nella stagione dei campioni d’Italia, e presto vedremo cosa saprà fare sul campo.

David è atterrato a Malpensa! La Juventus dà il benvenuto così al suo nuovo attaccante: il messaggio del club per il canadese ex Lille – VIDEO. Jonathan David è atterrato questa mattina a Malpensa per ufficializzare il suo trasferimento alla Juve. Dopo aver completato il suo contratto con il Lille, il centravanti canadese ha deciso di accettare la proposta bianconera, arrivando in Italia per iniziare questa nuova avventura. Accolto calorosamente dall’ambiente della Juve, David è ora pronto a iniziare un’importante fase della sua carriera. Ora David si dirigerà verso Torino, dove sosterrà le visite mediche presso il centro J Medical, uno degli ultimi step prima di firmare il contratto che lo legherà alla Juve per le prossime stagioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com