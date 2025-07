Juventus nuova formula per Conceicao | la risposta del Porto è netta Per ora | CMIT

Dopo l’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club, la Juventus si concentra sul mercato, cercando di rafforzare la rosa con nuovi innesti. Tra le molte voci che circolano, spicca quella riguardante una nuova formula per Conceicao, in risposta alle richieste del Porto, che finora ha fatto sapere di essere netto sulla possibilità di cederlo. I prossimi giorni saranno cruciali per definire il futuro del talento portoghese e le strategie della Vecchia Signora.

Dopo l’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club, adesso la concentrazione è tutta rivolta a rinforzare la squadra Sono giorni concitati, tante le voci che circolano in questi momenti con tutte le società a caccia dei giocatori giusti che possano alzare il livello delle rispettive squadre. Conceicao (LaPresse) – Calciomercato.it Tra queste c’è, ovviamente, anche la Juventus. Dopo aver chiuso la questione allenatore, con la conferma e il rinnovo di contratto di Igor Tudor, Damien Comolli e i suo collaboratori sono al lavoro per potenziare la rosa a disposizione del trainer croato, cercando di soddisfare le sue indicazioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, nuova formula per Conceicao: la risposta del Porto è netta. Per ora | CM.IT

