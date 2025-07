Il Papa prego per le persone coinvolte in esplosione a Roma

Il Papa, profondamente toccato dalla tragica esplosione nel quartiere Prenestino Labicano di Roma, ha espresso la sua vicinanza e preghiera per le persone coinvolte. Con cuore aperto e speranza nel conforto divino, invita tutti a unirsi nella preghiera affinché ci siano presto notizie rassicuranti e che la solidarietà prevalga in questo momento difficile. La fede può offrire forza e speranza anche nelle prove più dure.

Prego per le persone coinvolte nell'esplosione di un distributore di benzina, avvenuta questa mattina nel quartiere Prenestino Labicano nel cuore della mia Diocesi. Continuo a seguire con apprensione gli sviluppi di questo tragico incidente." Lo scrive il Papa su X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa, prego per le persone coinvolte in esplosione a Roma

In questa notizia si parla di: papa - prego - persone - coinvolte

Papa Leone XIV: “Prego per vittime incidente nel liceo di Bangui” - Papa Leone XIV ha espresso la sua vicinanza e preghiera per le vittime dell’incidente nel liceo di Bangui, un evento drammatico che ha scosso tutta la comunità .

In piazza San Pietro, saranno proclamati santi Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. L’annuncio è arrivato durante il primo Concistoro ordinario pubblico presieduto da Papa Prevost Vai su Facebook

Il Papa, prego per le persone coinvolte in esplosione a Roma; Il Papa, prego per le persone coinvolte in esplosione a Roma; Il Papa, prego per le persone coinvolte in esplosione a Roma.

Il Papa, prego per le persone coinvolte in esplosione a Roma - "Prego per le persone coinvolte nell'esplosione di un distributore di benzina, avvenuta questa mattina nel quartiere Prenestino Labicano nel cuore della mia Diocesi. Secondo ansa.it

Papa Francesco chiede perdono per Vatileaks 2 ai dipendenti vaticani: "Pregate per le persone coinvolte" - fosse soprattutto quello di pregare, pregare per le persone coinvolte, ... Segnala huffingtonpost.it