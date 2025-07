Kiev ' 550 droni russi nella notte record da inizio guerra'

Nella notte, Kiev ha subito un attacco senza precedenti con 550 droni e missili lanciati dalla Russia, segnando un record nel conflitto di oltre 40 mesi. Un assalto che ha lasciato almeno 19 feriti nella capitale, seminando paura e incertezza. L'attacco massiccio mette in evidenza la tensione crescente e la determinazione di entrambe le parti di prevalere. Un episodio che potrebbe segnare una svolta nella guerra in atto…

L'Ucraina ha fatto sapere che la Russia ha lanciato 550 tra droni e missili sul suo territorio durante la notte: un attacco che Kiev considera un record per un singolo attacco dall'inizio del conflitto, oltre 40 mesi fa. Il bilancio parla di almeno 19 persone ferite nella capitale Kiev. L'aeronautica militare di Kiev ha quindi precisato che i russi hanno attaccato l'Ucraina con 550 droni e missili durante la notte, a partire dalle 18 (le 17 italiane) di ieri, e di questi 268 sono stati abbattuti e 210 sono stati neutralizzati da contromisure elettroniche, gli altri sono caduti in zone aperte o si sono persi, mentre almeno 8 sono andati a segno: lo scrivono l'Ukrainska Pravda e altri media ucraini citando l'aeronautica militare, aggiornando e precisando i numeri dati in precedenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev, '550 droni russi nella notte, record da inizio guerra'

