Vuoi davvero guardarlo nudo? | il messaggio che esce durante le chiamate FaceTime ecco come funziona la novità introdotta da Apple

Se ti sei mai chiesto cosa succede durante le chiamate FaceTime o come Apple protegge la privacy dei suoi utenti, questa novità ti sorprenderà. Con l'aggiornamento iOS 26, Apple rafforza il suo impegno per la sicurezza e la comunicazione sicura, mettendo un freno anche alle situazioni più imbarazzanti. Vuoi scoprire come funziona e cosa cambia realmente? Continua a leggere e scopri tutti i dettagli di questa innovativa funzione.

Continua la lotta di Apple a favore della privacy. Con il nuovo aggiornamento iOS26 ci saranno importanti cambiamenti per chi ha un dispositivo del marchio creato da Steve Jobs. La Apple, infatti, continua a portare avanti i discorsi legati alla “ Communication Safety “. Per questo motivo, sarà più complesso mettersi a nudo. Letteralmente. “Vuoi davvero guardarlo nudo? Potrebbe metterti a disagio”: sarà questo il messaggio che comparirà durante le chiamate su FaceTime quando verranno rilevate immagini di nudità. L’intenzione è quella di evitare chiamate spiacevoli o imbarazzanti, dando un ulteriore strumento per combattere la violazione della privacy personale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Vuoi davvero guardarlo nudo?”: il messaggio che esce durante le chiamate FaceTime, ecco come funziona la novità introdotta da Apple

