Far West nel Siracusano un ferito in una nuova sparatoria

Un'altra notte di tensione nel cuore del Siracusano, dove la violenza armata continua a seminare paura e scompiglio. L'ultimo episodio si è consumato a Cassaro, un tranquillo Comune montano, scatenando l'ennesima sparatoria che ha lasciato un ferito. La Procura ha aperto un’indagine per fare luce su questa escalation di violenza. La comunità si domanda: fino a quando?

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sull'ennesima sparatoria avvenuta nel Siracusano. Questa volta è accaduto a Cassaro, piccolo Comune montano, dove ieri sera intorno alle 22 c'è stato un confronto tra due uomini, che avrebbero deciso di vedersi per chiarire i contorni di una precedente lite di qualche ora prima tra i rispettivi figli. Solo che uno dei padri si sarebbe presentato armato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Far West nel Siracusano, un ferito in una nuova sparatoria

