Calciomercato Inter Yann Sommer non chiude al Galatasaray

Il calciomercato dell'Inter si infittisce di voci e possibilità, e tra queste spicca il futuro di Yann Sommer. Dopo due stagioni intense a Milano, il portiere svizzero potrebbe lasciare l'Inter, con il Galatasaray in pole position. Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono che Sommer non avrebbe ancora deciso di chiudere le porte alla squadra turca, lasciando aperto uno spiraglio di speranza per i tifosi nerazzurri. Il mercato è in fermento e tutto può succedere...

Calciomercato Inter, dopo due anni in nerazzurro, Yann Sommer potrebbe lasciare Milano questa estate. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'Inter avrebbe aperto le porte ad una possibile cessione del proprio portiere titolare che piace molto al Galatasaray. Calciomercato Inter, i nerazzurri aprono alla cessione di Sommer Yann Sommer potrebbe

Sommer può lasciare l'Inter, interesse del Galatasaray: per i nerazzurri non è incedibile e chi prenderebbe il suo posto; Non solo Calhanoglu: il Galatasaray tenta anche Sommer; Inter, Sommer nel mirino del Galatasaray: la situazione.

Il calciomercato Inter rischia di perdere sia Denzel Dumfries in ottica Barcellona e Yann Sommer che potrebbe seguire Calhanoglu in Turchia

Il Galatasaray punta anche su Yann Sommer dopo Calhanoglu: l'Inter non si oppone alla cessione, ma chiederà comunque un indennizzo