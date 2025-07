Nadia Battocletti | Mi sto divertendo tantissimo in questo 2025 prossimo obiettivo i Mondiali

Nadia Battocletti, regina incontrastata del mezzofondo europeo, sta vivendo un 2025 entusiasmante, con prestazioni che la collocano tra le protagoniste mondiali. Dopo aver conquistato l’argento olimpico nei 10.000 metri a Parigi 2024, sogna in grande verso i prossimi Mondiali di Tokyo. “I risultati del 2024 erano il mio sogno e appena ho iniziato a...”, promette di continuare a sorprendere e a emergere come una delle stelle più brillanti del panorama sportivo internazionale.

Nadia Battocletti è diventata a suon di prestazioni e risultati la regina incontrastata del mezzofondo europeo, dimostrando di poter dare fastidio anche alle migliori africane soprattutto in caso di gare tattiche. La 25enne trentina, argento olimpico a Parigi 2024 nei 10.000 metri, sta disputando una stagione meravigliosa e a questo punto sogna in grande verso i Mondiali di Tokyo. " I risultati del 2024 erano il mio sogno e appena ho iniziato a sognare, per l'appunto, ho detto 'Perché smettere e fermarci qui?'. Quindi ho continuato e mi sto divertendo tantissimo anche in questo 2025. Gli occhi sono puntati sui Mondiali di Tokyo a settembre, quello è l'obiettivo stagionale ", dichiara la nativa di Cles nell'ambito di una cerimonia in cui ha ricevuto il premio internazionale Fair Play Menarini a Fiesole.