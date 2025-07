CANALE 5 | IL TRIONFO DI TEMPTATION ISLAND E L’INCREDIBILE 60% NEI GIOVANISSIMI

Un successo senza precedenti per Temptation Island su Canale 5, dove Maria De Filippi conferma il suo talento vincente. Con un esordio record e uno share del 27.8%, la nuova edizione si impone come leader assoluto del prime-time, attirando oltre tre milioni di spettatori. L’attenzione dei giovani è alle stelle, con un incredibile 60% nei giovanissimi, dimostrando ancora una volta la capacità della conduttrice di conquistare il pubblico più giovane. Il primo appuntamento con il docu-reality...

Maria De Filippi non sbaglia un colpo e per l’ennesima volta si conferma l’incontrastata regina della tv italiana. Mediaset festeggia la partenza record di Temptation Island: tutti i numeri. Ieri su Canale 5 esordio migliore di sempre  per la nuova edizione di “ Temptation Island ”, leader del prime-time  con il 27.8 % di share (che sale al 34.46 % sul target commerciale) e 3.452.000  spettatori. Il primo appuntamento con il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4.119.000  spettatori e del 42.16 % di share. Numeri record anche tra i giovanissimi: media del 48 % di share sui 15-34enni e il 60 % di share sul target 15-19 anni. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: IL TRIONFO DI TEMPTATION ISLAND E L’INCREDIBILE 60% NEI GIOVANISSIMI

