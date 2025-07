Rios Inter primo contatto con il Palmeiras | svelata la richiesta c’è concorrenza

L'Inter accelera sul mercato e ha messo nel mirino Richard Rios, promettente centrocampista colombiano classe 2000 del Palmeiras. Dopo i primi contatti con la dirigenza brasiliana, il club nerazzurro valuta concretamente il possibile investimento. Un’operazione che potrebbe rivoluzionare il reparto mediano e rafforzare le ambizioni dei milanesi. Ma quali sono le prospettive e i dettagli di questa trattativa? Scopriamolo insieme, passo dopo passo.

Rios Inter, le ultime sul futuro del centrocampista colombiano del Palmeiras nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter ha mosso i primi passi concreti per Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000 in forza al Palmeiras. Come riportato dall’emittente sudamericana DSPORTS, il club nerazzurro avrebbe giĂ avviato un primo contatto con la dirigenza brasiliana per sondare la disponibilitĂ a trattare il giocatore, legato al Palmeiras da un contratto fino al 2028. La richiesta di base per iniziare la trattativa si aggira intorno ai 25 milioni di dollari, ma è bene sottolineare che il giocatore ha una clausola rescissoria da 100 milioni di dollari, cifra che però non dovrebbe rappresentare un ostacolo reale: secondo le fonti sudamericane, il Palmeiras sarebbe infatti disposto a negoziare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rios Inter, primo contatto con il Palmeiras: svelata la richiesta, c’è concorrenza

