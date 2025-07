bankitalia in 2024 balzo segnalazioni guasti it a banche

Nel 2024, Banca d'Italia registra un aumento record delle segnalazioni di guasti e incidenti nelle banche italiane, con un incremento del 45%. Malfunzionamenti software e attacchi cyber stanno mettendo a dura prova la sicurezza del settore. Sebbene gli impatti economici siano finora contenuti, questa tendenza evidenzia l'importanza di rafforzare le difese digitali. La sfida futura sarà...

Forte aumento, nel 2024, dei gravi incidenti operativi o di sicurezza segnalati dalle banche alla Banca d'Italia. Secondo l'analisi annuale dell'istituto centrale sono stati 188 (+45%). La causa principale restano i malfunzionamenti, legati principalmente a problemi software, e in parte minoritaria a problemi hardware. Gli attacchi cyber sono cresciuti dell'8% a 40 unità. Gli impatti economici degli incidenti continuano ad essere limitati seppur in aumento rispetto agli anni precedenti; in pochi casi, tuttavia, gli impatti superano i 2 milioni. È in aumento anche l'impatto sulla disponibilità dei servizi, in termini di tempo necessario per il ripristino degli stessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net