due raid nel nord della nigeria 28 morti

La Nigeria continua a essere teatro di violenze e tensioni, con due sanguinosi attacchi jihadisti nel nord-est e nel nord-ovest che hanno causato 28 vittime. Questi episodi, non collegati tra loro ma altrettanto devastanti, mettono in evidenza la vulnerabilità del paese e la minaccia persistente rappresentata da gruppi come l’Iswap. La situazione rimane critica e richiede risposte rapide e decisive per proteggere i civili e ristabilire la pace.

Due attacchi non correlati, condotti da gruppi jihadisti nel nord-est e nel nord-ovest della Nigeria, hanno causato la morte di 28 persone. Lo hanno riferito ad Afp l'esercito e i residenti. Almeno 11 persone sono state uccise ieri dagli jihadisti dello Stato Islamico nella Provincia dell'Africa Occidentale (Iswap) che hanno preso d'assalto la cittĂ di Malam Fatori, al confine con il Niger, aprendo il fuoco su un campo profughi, ha dichiarato un portavoce di una coalizione militare multinazionale. "I terroristi dell'Iswap hanno attaccato Malam Fatori questa mattina. Hanno ucciso 11 persone, ma l'area è ora sotto controllo militare", ha dichiarato il tenente colonnello Olaniyo Osoba della Multinational Joint Task Force (Mnjtf) nella regione del Lago Ciad.

