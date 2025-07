Papa Leone XIV | Prego per Feriti Esplosione Distributore Benzina Roma

Papa Leone XIV, con cuore colmo di preoccupazione e compassione, ha pregato per le persone coinvolte nell'esplosione di un distributore di benzina a Roma. La tragedia ha scosso la città , ma anche il Papa ha voluto offrire conforto e speranza in un momento così difficile. La sua preghiera si alza come un abbraccio spirituale alle vittime e ai loro cari, ricordandoci l'importanza della solidarietà e della speranza in ogni circostanza. La comunità romana si stringe attorno a chi soffre.

Papa Leone XIV: “Prego per le Persone Coinvolte” nell’Esplosione a Roma. La tragedia che ha colpito la Capitale con l’ esplosione di un distributore di benzina a Roma ha suscitato profonda commozione, e anche la voce del Pontefice si è levata in segno di solidarietĂ e preghiera. Papa Leone XIV ha espresso la sua vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, seguendo con apprensione gli sviluppi di quello che ha definito un “tragico incidente”. La Preghiera del Papa per i Feriti dell’Esplosione a Roma. “Seguo con apprensione gli sviluppi di questo tragico incidente che ha colpito la vostra cittĂ ,” ha dichiarato Papa Leone XIV, riferendosi all’ esplosione a Roma. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Papa Leone XIV: Prego per Feriti Esplosione Distributore Benzina Roma

#NEWS -Forte #esplosione a #Roma in un distributore di benzina, diversi feriti anche un vigile del fuoco e operatori 118 Il #boato al Prenestino sentito in molti quartieri della Capitale. Danni a palazzi circostanti, in fiamme deposito giudiziario. Residenti in fug

