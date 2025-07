Il Settebello Nel cuore della leggenda su Rai 2 il docufilm sulla nazionale maschile di pallanuoto

Immergiti nel mondo della pallanuoto con "Il Settebello", il docufilm su Rai 2 che svela la leggenda della nazionale maschile. Una narrazione autentica e senza filtri, dove i protagonisti si aprono al pubblico condividendo storie di amicizia, sfide e successi. Un viaggio emozionante tra passato e presente, capace di coinvolgere e ispirare. Preparati a scoprire cosa rende questa squadra un vero simbolo di passione e determinazione.

«Dal trionfo di Barcellona 1992 alle difficoltà degli anni duemila, fino alla protesta degli Azzurri a Parigi 2024: questa squadra ha sempre mostrato il suo vero volto, in ogni momento. » Il documentario "Il Settebello – Nel cuore della leggenda", diretto da Jesus

Il documentario racconta il lato umano dei campioni: tra ambizioni, cadute e rinascite. Domani in prima serata su #Rai2: "Il Settebello - Nel cuore della leggenda". #RaiDocumentari

