A Bergamo rider sotto il sole | Altrimenti niente paga

A Bergamo, i rider sfidano il sole cocente per assicurare il servizio, ma a quale prezzo? Nonostante le alte temperature, i fattorini continuano a pedalare fino a 10 ore al giorno, mettendo a rischio salute e sicurezza. I sindacati lanciano l’allarme: «Serve tutela». Nel frattempo, Glovo sospende i bonus legati al caldo, evidenziando la necessità di un intervento concreto per proteggere chi lavora sotto il sole.

IL CASO. I fattorini continuano a pedalare nonostante le alte temperature: «Lavoriamo anche 10 ore al giorno». L’appello dei sindacati: «Serve tutelare salute e sicurezza». Intanto Glovo ha sospeso i «bonus» per il calore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A Bergamo rider sotto il sole: «Altrimenti niente paga»

In questa notizia si parla di: bergamo - rider - sotto - sole

A Bergamo rider sotto il sole: «Altrimenti niente paga»; Glovo e i bonus per il caldo ai rider, da 5 a 20 centesimi a consegna: la mail che fa infuriare la Cgil; Il Piemonte in campo per i rider, l'ordinanza anti caldo vale anche per loro. Cirio: Siamo i primi.

A Bergamo rider sotto il sole: «Altrimenti niente paga» - I fattorini continuano a pedalare nonostante le alte temperature: «Lavoriamo anche 10 ore al giorno». Segnala ecodibergamo.it

Rider sotto il sole: Glovo lancia il bonus caldo ma i sindacati lanciano l’allarme - Glovo lancia un bonus per i rider durante il caldo estremo, ma i sindacati sollevano preoccupazioni sulla sicurezza e sui costi aziendali. finanza.com scrive