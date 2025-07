Bankitalia in 2024 balzo segnalazioni guasti It a banche

Nel 2024, i segnali di guasti e incidenti nelle banche italiane sono aumentati del 45%, raggiungendo 188 casi segnalati a Bankitalia. Questa crescita, prevalentemente causata da malfunzionamenti software e attacchi cyber in aumento, mette in luce l’urgenza di rafforzare la sicurezza del settore bancario. Sebbene gli impatti economici siano attualmente contenuti, è fondamentale intervenire tempestivamente per tutelare la stabilità finanziaria e la fiducia dei clienti.

Forte aumento, nel 2024, dei gravi incidenti operativi o di sicurezza segnalati dalle banche alla Banca d'Italia. Secondo l'analisi annuale dell'istituto centrale sono stati 188 (+45%). La causa principale restano i malfunzionamento, legati principalmente a problemi software, e in parte minoritaria a problemi hardware. Gli attacchi cyber sono cresciuti dell'8% a 40 unità . Gli impatti economici degli incidenti" continuano ad essere limitati seppur in aumento rispetto agli anni precedenti; in pochi casi, tuttavia, gli impatti superano i 2 milioni. È in aumento anche l'impatto sulla disponibilità dei servizi, in termini di tempo necessario per il ripristino degli stessi".

