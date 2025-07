Un morto in Russia per droni ucraini 19 feriti a Kiev

La tensione tra Russia e Ucraina si intensifica, con droni ucraini che colpiscono Rostov causando una vittima e ferendo 19 persone a Kiev. Questi attacchi sottolineano la persistente escalation del conflitto nel cuore dell'Europa, mettendo in evidenza come la guerra continui a mietere vittime innocenti da entrambe le parti. La domanda ora è: quale sarà il prossimo movimento di questa complessa crisi?

Una persona è stata uccisa nella notte tra giovedì e venerdì da un attacco di droni ucraini nella regione di Rostov, nella Russia meridionale, secondo quanto annunciato dal governatore regionale, mentre le autoritĂ ucraine hanno riferito di almeno 19 feriti negli attacchi russi su Kiev. "I droni hanno attaccato i distretti di Azov, Millerovsky e Tarasovsky durante la notte. L'esercito ha respinto l'attacco aereo, ma purtroppo non è stato privo di tragiche conseguenze", ha scritto su Telegram il governatore ad interim della regione russa di Rostov, Yuri Slyusar. Nel villaggio di Dolotinka, nel distretto di Millerovsky, un drone si è schiantato contro un edificio residenziale di due piani, uccidendo un insegnante in pensione, ha detto Slyusar, aggiungendo che altri attacchi hanno causato danni materiali, a volte significativi, ma nessuna vittima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un morto in Russia per droni ucraini, 19 feriti a Kiev

