Un’esplosione ha scosso Roma, seminando paura tra i bambini del centro estivo di Villa De Sanctis. Per fortuna, tutti i circa dieci piccoli partecipanti sono stati evacuati in tempo e stanno bene, grazie alla pronta reazione dello staff. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, ma la rapidità ha evitato il peggio. La comunità si stringe intorno alle famiglie, sperando in un rapido ritorno alla normalità.

«Sono salvi i circa dieci bambini del centro estivo presenti a Villa De Sanctis al momento dell?esplosione»: a darne notizia è Vito Guidobaldi, uno dei gestori. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Esplosione Roma, paura per i bambini al centro estivo, tutti salvi. «Evacuati al primo fumo, poteva essere una strage»

