Una shopping bag avana per l’estate | l’idea Rue Madam Paris

Scopri la nuova shopping bag Avana di Rue Madam Paris, un must-have per l’estate 2024. Realizzata in morbido crochet, questa borsa unisce praticità e stile con eleganza, perfetta per accompagnarti in ogni momento della giornata. Il suo design fresco e sofisticato, impreziosito dal logo iconico in ecopelle vegan, la rende un accessorio versatile e di tendenza. Leggera e raffinata, ti accompagnerà ovunque: perché la moda deve essere funzionale e irresistibile.

NEW IN | AVANA! ? Raffia bag with padded faux leather logo and removable shoulder strap. Disponibile nella versione Mini Tote Bag e Shopping Bag #RueMadamParis #Bag ______________________ Primavera Estate 2025 Collezione moda e access Vai su Facebook

