Ozzy Osbourne saluta i fan con il suo ultimo concerto | Villa Park è il mio gran finale

carriera leggendaria di Ozzy, ma anche un momento di emozione pura, di riflessione e di gratitudine verso i fan che lo hanno accompagnato lungo questo incredibile percorso. Con il cuore colmo di ricordi e di speranze, Ozzy saluta con affetto e nostalgia, lasciando un’eredità indelebile nella storia della musica. Lo show, intitolato ‘Back to the Beginning’, non è solo una celebrazione della...

Anche il 'principe delle tenebre' ha un cuore e si commuove. Dopo mezzo secolo di carriera, successi planetari e leggende scritte nella storia dell'heavy metal, Ozzy Osbourne si prepara a dare l'addio definitivo al palco, chiudendo il suo straordinario viaggio musicale sabato 5 luglio a Villa Park, nello storico concerto d'addio dei Black Sabbath a Birmingham. Lo show, intitolato 'Back to the Beginning', non è solo una celebrazione della carriera dei Sabbath, ma anche un ritorno simbolico alle origini. Ozzy: "Questo concerto significa tutto per me". "Non potevo fare il mio ultimo show da nessun'altra parte", ha dichiarato Ozzy, 76 anni, in un'intervista rilasciata all'agenzia Premier Comms.

