Assovetro ora industria italiana prima in Europa

L'industria italiana del vetro si conferma protagonista in Europa, diventando leader grazie a innovazione e resilienza. Nonostante le sfide come i costi energetici, le tensioni geopolitiche e le guerre commerciali, il settore continua a investire in occupazione e capacità produttiva. La recente assemblea di Assovetro ha sottolineato questa trasformazione, evidenziando come l'eccellenza italiana mantenga saldo il suo ruolo strategico nel panorama europeo e globale.

Costi dell'energia, geopolitica, guerre commerciali, transizione green: un momento difficile per l' industria italiana del vetro, che però anche dopo il calo della produzione nel 2024, continua ad incrementare l'occupazione e la capacità produttiva e negli ultimi mesi è diventata la prima manifattura in Europa, superando anche la Germania. E' quanto, in sintesi, è emerso dall'assemblea annuale di Assovetro, l'associazione degli industriali del vetro, aderente a Confindustria, che conta su un portafoglio di 73 aziende aderenti, 111 siti produttivi, 16.526 dipendenti diretti (oltre 3% in più sull'anno precedente), e produce un valore aggiunto di 3,2 miliardi.

