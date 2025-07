Ritrovamento in mare | recuperati due cadaveri di chi si tratta

Una mattina tragica sulle coste cagliaritane: due corpi sono stati rinvenuti nel mare, all’altezza della sesta fermata dell’autobus, uno dei tratti più frequentati del litorale. La scoperta è avvenuta grazie a passanti e turisti, che hanno lanciato l’allarme. Le autorità stanno indagando sulle cause di questi ritrovamenti, mentre il dolore e il mistero avvolgono ancora la vicenda. Restate con noi per aggiornamenti su questa drammatica scoperta.

(Immagine di repertorio) Erano le prime ore del mattino quando un passante ha lanciato l’allarme: un corpo galleggiava in mare davanti alla spiaggia, all’altezza della sesta fermata dell’autobus, in uno dei tratti più frequentati del litorale cagliaritano. Poco dopo, una seconda segnalazione, stavolta da parte di un turista tedesco, ha portato al ritrovamento di un secondo cadavere nelle acque antistanti, a poca distanza dalla prima scoperta. Sul posto è intervenuta immediatamente la Guardia Costiera, che ha recuperato il primo corpo, quello di una donna di circa 70 anni, vestita con abiti leggeri ma non in costume da bagno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ritrovamento in mare: recuperati due cadaveri, di chi si tratta

