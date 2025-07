Sophia Hutchins manager e convivente di Caitlyn Jenner muore in un incidente con il quad | aveva 29 anni

Una tragica perdita scuote il mondo dello spettacolo e della moda: Sophia Hutchins, 29 anni, stimata manager e confidente di Caitlyn Jenner, ha perso la vita in un incidente fatale con il quad, precipitando da una scogliera a Malibu. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra amici e fan, mentre le indagini sulla tragedia sono appena iniziate. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda.

Sophia Hutchins, 29 anni, manager e migliore amica di Caitlyn Jenner, è morta in un incidente con il quad precipitando da una scogliera di 100 metri vicino alla casa della star a Malibu. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sophia - hutchins - manager - caitlyn

Sophia Hutchins, manager e convivente di Caitlyn Jenner, muore in un incidente con il quad: aveva 29 anni; È morta Sophia Hutchins, amica e manager di Caitlyn Jenner: aveva solo 29 anni; Caitlyn Jenner deve affrontare una causa intentata dagli acquirenti della memecoin JENNER.

Sophia Hutchins, manager e convivente di Caitlyn Jenner, muore in un incidente con il quad: aveva 29 anni - Sophia Hutchins, 29 anni, manager e migliore amica di Caitlyn Jenner, è morta in un incidente con il quad precipitando da una scogliera di 100 metri vicino ... Secondo fanpage.it

Who is Sophia Hutchins? Caitlyn Jenner's friend and manager dies in ATV accident - Sophia Hutchins, manager and close friend of Caitlyn Jenner, has been killed in an ATV incident that sent her off the edge of a cliff. Si legge su msn.com