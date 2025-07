WSOP Live vi porta al tavolo del Main Event WSOP Intanto Deeb fa 7!

Las Vegas si accende con l’emozione del Main Event WSOP, e noi siamo pronti a seguire ogni mano e ogni battito. Dopo il primo giorno da record, il day 1B promette emozioni ancora più intense, con il trio azzurro pronto a raccontarci le fasi salienti. Intanto, Deeb segna un 7, aggiungendo suspense alla scena. La battaglia per la vetta è aperta: chi salirà in cima? Restate con noi per scoprirlo!

Altra giornata piena in quel di Las Vegas. Dopo il tanto atteso start del Main Event da 10.000 dollari d'iscrizione, oggi si torna al tavolo televisivo per il day 1B da passare in compagnia del trio azzurro al microfono. Nel mentre si lotta senza sosta in cima a una particolare classifica.

WSOP Live vi porta al tavolo del torneo più prestigioso in quel di Las Vegas - Se sei un appassionato di poker, non puoi perdere l’occasione di seguire in diretta il day 3 del prestigioso Players Championship alle WSOP 2025 a Las Vegas.

