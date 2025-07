Diogo Jota i tifosi del Liverpool depongono fiori allo stadio di Anfield

Il cordoglio dei tifosi del Liverpool si è tradotto in un commovente tributo, con fiori deposti davanti allo stadio di Anfield per onorare la memoria di Diogo Jota. Il calciatore, scomparso tragicamente in un incidente stradale insieme al fratello Andre’, lascia un vuoto profondo nel cuore della comunità e della sua famiglia, composta dalla moglie e dai loro tre piccoli figli. In questo momento di dolore, si evidenzia il valore della solidarietà e dell’amore condiviso.

I tifosi del Liverpool hanno deposto fiori fuori dallo stadio di Anfield per rendere omaggio al giocatore Diogo Jota, morto in un incidente stradale assieme al fratello, Andre’, a sua volta calciatore professionista, mentre erano in vacanza in Spagna. Diogo lascia oltre alla moglie, i loro tre figli piccoli: Denis, di 4 anni, Duarte, di 4 anni e una terza bambina nata nel 2024, in un momento in cui avrebbe dovuto celebrare l’inizio di un nuovo capitolo insieme. Proprio 10 giorni fa Diogo e la sua compagna si erano sposati. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Diogo Jota, i tifosi del Liverpool depongono fiori allo stadio di Anfield

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

Liverpool ritirerà maglia numero 20 indossata da Diogo Jota - Il Liverpool ha deciso di ritirare la maglia numero 20 di Diogo Jota, nonostante nel calcio inglese si sia deciso di non ritirare più i numeri di maglia. Riporta tg24.sky.it