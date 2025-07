Weekend da bollino rosse sulle strade italiane | oggi la rimozione dei cantieri sulla A19 Previsto traffico in Calabria

Preparatevi a un weekend da bollino rosso sulle strade italiane: con la rimozione dei cantieri sulla A19 in Calabria, il traffico si intensificherà lungo le principali direttrici verso le mete di villeggiatura. Da Nord a Sud, gli spostamenti aumentano, tra mare, montagna e confini di Stato, rendendo indispensabile pianificare con attenzione i vostri viaggi. In particolare, oggi e domenica sera si prevede il massimo della congestione...

Nel primo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Nel pomeriggio e nelle prime ore della serata di oggi è previsto bollino rosso così come nel pomeriggio e nella serata di domenica.

