Frattesi spunta una nuova pretendente inglese! Inter fissa il prezzo

Davide Frattesi, talento italiano in orbita Inter, attira l’interesse di una nuova pretendente inglese: il Manchester United. La formazione di Old Trafford, decisa a rinforzarsi e a voltare pagina dopo una stagione fallimentare, ha messo gli occhi sul centrocampista azzurro, fissando anche un prezzo. Le prossime settimane saranno decisive: il futuro di Frattesi si gioca tra Milano e Manchester, con il mercato ormai in piena fibrillazione. Resta da capire quale strada prenderà il calciatore.

Davide Frattesi rappresenta un'incognita per l'Inter in vista della prossima stagione. Il centrocampista azzurro potrebbe restare a Milano, ma le sirene estere segnalano una situazione in divenire. LA NOTIZIA – Davide Frattesi, numero 16 dell'Inter, è uno dei profili cui guarda il Manchester United per rinforzare il proprio centrocampo. La squadra inglese, che intende rifondare e rinnovarsi per dimenticare la deludente stagione appena trascorsa, vede nel calciatore italiano una figura interessante da cui ripartire. I nerazzurri, dal canto proprio, non chiudono alla cessione, ma pongono una condizione economica non secondaria per poter attivare la luce verde necessaria per il passaggio del classe 1999 a Manchester.

