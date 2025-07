Esplosione Roma detriti scagliati a 300 metri dal luogo della deflagrazione

Un'esplosione devastante scuote Roma nel cuore del Prenestino, con detriti e grosse lamiere scagliate fino a 300 metri di distanza. La deflagrazione nel deposito di gas di via dei Gordiani 34 ha causato il ferimento di circa venti persone, mentre la Procura apre un fascicolo per fare luce sull’accaduto. La zona è sotto sequestro, ma ancora molti interrogativi restano irrisolti. La città si stringe nel dolore e nell’attesa di chiarimenti.

Detriti e grosse lamiere scagliati a 300 metri dopo l’esplosione nel deposito di gas in via dei Gordiani 34 a Roma, nella zona del Prenestino. Sono una ventina le persone rimaste ferite. La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo, per il momento senza indagati e senza ipotesi di reato. Disposto il sequestro dell’intera piazzola dove si è verificata l’esplosione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esplosione Roma, detriti scagliati a 300 metri dal luogo della deflagrazione

