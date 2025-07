A Palazzo Corsini il primo festival dedicato al repertorio cameristico vocale

A Palazzo Corsini a Firenze, dal 4 al 13 luglio 2025, nasce il primo Lied the Way Festival: un evento innovativo e coinvolgente che celebra il repertorio cameristico vocale e sostiene le giovani artiste donne. Questa iniziativa, organizzata dall’associazione non-profit Lied the Way in collaborazione con la Fondazione Mascarade, mira a valorizzare il talento e la tradizione del canto da camera, aprendo nuove strade per artisti emergenti e appassionati. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura italiana.

Firenze 4 luglio 2025 – Tutto pronto per la prima edizione del  Lied the Way Festival, un evento interamente dedicato al repertorio cameristico vocale e alla valorizzazione di giovani artiste donne che si terrĂ dall’8 al 13 luglio a Palazzo Corsini al Prato. L’evento organizzato dall’associazione non-profit Lied the Way in collaborazione con la Fondazione Mascarade, nasce con la missione di supportare il canto da camera, il lied appunto, in un contesto pubblico e offrire una piattaforma a performer emergenti femminili. Questo è il programma del Festival: Wild Women of Song – 8 luglio, ore 19.00 - Nel recital inaugurale, la direttrice artistica Elenora Pertz e la mezzosoprano Hagar Sharvit reinterpretano il tema della “donna selvaggia”, celebrando la forza, l’intuizione, e la libertĂ femminile attraverso un percorso musicale consapevole e provocatorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Palazzo Corsini il primo festival dedicato al repertorio cameristico vocale

