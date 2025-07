Conceicao Juve il riscatto ora è fortemente a rischio | i due motivi che potrebbero portare a questo scenario Il punto sul portoghese

La Juventus si trova di fronte a una decisione cruciale: il riscatto di Francisco Conceicao, giovane promessa portoghese del Porto, potrebbe sfumare. Due sono i principali motivi che mettono a rischio questa operazione, lasciando i tifosi in attesa di una svolta decisiva. Ma cosa sta realmente frenando la Vecchia Signora e quale sarĂ il destino di questo talento? Scopriamolo insieme nel nostro approfondimento.

del Porto. Il calciomercato Juve  sta ponderando attentamente il futuro di Francisco Conceicao, attaccante portoghese che era giĂ stato inserito nella rosa bianconera nella stagione 20242025. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juve  potrebbe decidere di non esercitare l’opzione di riscatto dal Porto, che ammonta a 30 milioni di euro. Nonostante il talento del giocatore, che ha dato il suo contributo alla causa bianconera, la cifra richiesta dal club portoghese è ritenuta troppo alta rispetto ad altre prioritĂ di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, il riscatto ora è fortemente a rischio: i due motivi che potrebbero portare a questo scenario. Il punto sul portoghese

