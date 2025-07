Minacce di morte al cassiere durante un furto alla Conad a Gorizia tre uomini catturati e arrestati

Un episodio di grande tensione scuote Gorizia: tre uomini, coinvolti in un furto al Conad, minacciano di morte il cassiere durante l'assalto. La prontezza delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dei responsabili e al recupero della refurtiva. Un episodio che sottolinea l'importanza di vigilare sulla sicurezza dei nostri cittadini e di rafforzare le misure contro la criminalità, affinché episodi come questo non si ripetano.

Tre cittadini extracomunitari arrestati a Gorizia per furto e aggressione al supermercato Conad. Recuperata la refurtiva, indagini in corso.

