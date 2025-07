Cina | emette allerte per caldo temporali

La Cina si prepara ad affrontare sfide meteorologiche senza precedenti, con allerte per caldo estremo e temporali intensi che colpiranno vaste aree del Paese. L’Osservatorio nazionale ha emesso allarmi per temperature fino a 39°C e piogge torrenziali soprattutto nel Sichuan e altre province settentrionali. Questa ondata di calore e maltempo mette alla prova le comunità e le infrastrutture, richiedendo attenzione e preparazione. La situazione si evolve rapidamente, evidenziando l’urgenza di affrontare i cambiamenti climatici con decisione.

L’osservatorio nazionale cinese oggi ha emesso un’allerta per le alte temperature in molte parti del Paese e ha previsto piogge e temporali particolarmente intensi in alcune aree della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Oggi, vaste aree del Paese che abbracciano diverse province e regioni saranno colpite da temperature elevate, comprese tra i 37 e i 39 gradi Celsius. In particolare, alcune aree di Xinjiang, Shaanxi, Shandong, Henan, Anhui, Hubei e Zhejiang vedranno temperature superiori ai 40 gradi, secondo il Centro meteorologico nazionale (NMC). In particolare, l’NMC ha consigliato di ridurre le attivita’ all’aperto e di adottare misure precauzionali contro il caldo nelle localita’ colpite. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: emette allerte per caldo, temporali

