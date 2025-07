Cosa sappiamo finora dell' esplosione a Roma in un distributore di benzina

Un violento boato ha sconvolto questa mattina via dei Gordiani a Roma, provocando paura e tensione nel quartiere Prenestino. L'esplosione, legata a un incidente tra un camion e una conduttura presso un distributore di benzina, ha coinvolto anche i soccorritori presenti sul luogo. Le autoritĂ stanno ancora indagando sulle cause e sulle conseguenze di questa drammatica esplosione, mentre la comunitĂ attende aggiornamenti ufficiali.

Un violento boato ha scosso questa mattina via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, a Roma,  per l’esplosione di una cisterna presso un distributore. Secondo le prime informazioni, i vigili del fuoco erano stati allertati per l’incidente di un camion che aveva urtato una conduttura. Durante le operazioni di intervento, si è verificata un’esplosione poco dopo le 8, che ha investito anche i sanitari che erano giĂ presenti sul posto. Secondo le prime ricostruzioni, le esplosioni sarebbero state due, con la seconda piĂą violenta. Restano da accertare le cause dell’accaduto e non è ancora chiaro se vi sia un collegamento tra l’urto del camion e la seconda esplosione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Cosa sappiamo finora dell'esplosione a Roma in un distributore di benzina

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - distributore - cosa

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

Un violento boato ha scosso questa mattina via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, a Roma, per l’esplosione di una cisterna presso un distributore. Nel video si vede il momento della deflagrazione, che ha investito i vigili del fuoco e i sanitari del 118 già pr Vai su X

L’esplosione che ha coinvolto un distributore di benzina in via dei Giordani a Roma ha causato anche diversi feriti tra vigili del fuoco, operatori sanitari del 118 e alcuni passanti Vai su Facebook

Roma, esplode distributore di benzina: almeno 20 i feriti. “Mezz’ora dopo sarebbe stata una strage” - Rocca, presidente regione Lazio: Alcuni feriti con ustioni e traumi, seguiamo evoluzione; Esplosione a Roma, incendio in un distributore di benzina e Gpl; Paura a Roma, esplode un distributore di benzina: 21 feriti. I residenti: “Come una bomba”.

Esplosione Roma, cosa è successo: camion contro conduttura e prima esplosione, poi i soccorsi e la seconda devastante. La ricostruzione - Questa mattina un incidente a un distributore in via dei Gordiani, nel quartiere Centocelle di Roma, ha provocato una forte esplosione nell'area: il boato è stato sentito in tutta ... Da msn.com

Esplosione a Roma, cosa è successo? L'urto di un camion alla conduttura, l'odore di gas, la tragedia sfiorata al centro estivo - Cosa è successo davvero a Roma e cosa ha causato l'esplosione in seguito all'incidente al distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino? leggo.it scrive