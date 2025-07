Due medaglie per All Stars Arezzo ai Play The Games 2025

Una squadra di All Stars Arezzo Onlus sfiora il podio, portando a casa due medaglie meritatissime dai Play The Games 2025. Questa prestigiosa manifestazione, simbolo di inclusione e eccellenza sportiva, si è svolta a Colleferro (Roma), offrendo agli atleti aretini un’occasione unica di crescita e integrazione. Il successo più sorprendente è arrivato nelle bocce, dove per la prima volta è stata...

È rientrata con due medaglie la squadra di All Stars Arezzo Onlus dai Play The Games 2025, la più importante manifestazione interregionale del circuito Special Olympics, che si è svolta a Colleferro (Roma). Gli atleti aretini si sono distinti nelle discipline di bocce e pallavolo unificata, vivendo una nuova occasione di sport, inclusione e crescita personale. Il risultato più brillante è arrivato nelle bocce, dove per la prima volta è stata introdotta una gara a terne unificate (due atleti Special Olympics e un atleta partner). Accompagnati dal tecnico Michele Amatucci, gli atleti di All Stars Arezzo hanno conquistato l’oro con la squadra formata da Silvano Cimosi, Franca Innocenti e Agei Donnini, mentre Mario Masobelli, Carlo Caldarelli e Lara Venturini hanno raggiunto il bronzo, completando un podio tutto aretino. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Due medaglie per All Stars Arezzo ai Play The Games 2025

