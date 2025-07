Sciopero controllori in Francia oggi già cancellati mille voli

Il secondo giorno di sciopero dei controllori aerei in Francia sta causando un caos senza precedenti nei cieli francesi. Con oltre 933 voli cancellati ieri e oggi che si prospetta ancora più complicato, l'aviazione francese si trova sotto pressione, con il 40% dei voli in partenza da Parigi già annullato. La situazione si fa critica, lasciando centinaia di migliaia di passeggeri in attesa di soluzioni rapide e decisive.

Ancora disagi nei cieli di Francia nel secondo giorno consecutivo di sciopero dei controllori aerei. Dopo i 933 voli annullati ieri, la situazione è ancora più tesa oggi negli aeroporti di Parigi, con la richiesta della Direzione generale dell'aviazione civile (Dgac) di annullare il 40% dei voli programmati dagli scali della capitale, a cominciare da Orly e Roissy-Charles de Gaulle. Già ieri, centinaia di migliaia di persone sono state bloccate dallo sciopero alla vigilia delle vacanze estive, a causa della protesta promossa da due sindacati minoritari che invocano un miglioramento delle loro condizioni di lavoro e maggiori effettivi.

