Lo Spirito del Pianeta a Casirate concerto di Davide Van de Sfroos

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile al Bosco Grosso di Casirate d’Adda, dove sabato 5 luglio alle 21.15 si terrà il concerto di Davide Van de Sfroos, un maestro nel raccontare storie locali con il suo stile unico. Un’occasione speciale per immergersi nel folk rock in dialetto laghée, tra poesia, suoni acustici e sorrisi condivisi. Tutti gli appassionati sono invitati a unirsi a questa serata magica, dove musica e territorio si fondono in un abbraccio emozionale.

Casirate d'Adda. Sabato 5 luglio alle 21.15 al Bosco Grosso di Casirate d'Adda, in via dell'industria 13, all'interno de "Lo Spirito del Pianeta", si terrà un concerto di Davide Van de Sfroos. Questo artista racconta storie locali con voce unica, facendo della musica una cronaca emozionale del territorio. Una serata all'insegna del folk rock in dialetto laghée, con narrazione poetica, suoni acustici, umorismo sottile. Ingresso 10 euro Tutti gli eventi si svolgeranno anche in caso di maltempo Per informazioni: Email:[email protected] Sito : www.lospiritodelpianeta.it cell: 347 5763417.

