Diogo Jota il fisioterapista rompe il silenzio | vuole che si sappia la verità

Diogo Jota, il fisioterapista che rompe il silenzio, svela la verità dietro la tragica notte che ha cambiato tutto. Con parole sincere e senza veli, racconta come una serata apparentemente innocua si sia trasformata in un dramma inaspettato. La sua testimonianza offre una prospettiva diversa su quanto accaduto, svelando dettagli finora sconosciuti. Ma cosa è realmente successo quella notte? Scopriamolo insieme in questa intervista esclusiva.

– Non c’erano né eccessi, né serate folli. Nessuna vita spericolata. Solo il desiderio di rientrare in Inghilterra per riprendere ad allenarsi con il Liverpool, dopo un infortunio delicato. E invece, quella che doveva essere una notte tranquilla si è trasformata in un incubo. Diogo Jota, attaccante portoghese di 28 anni, è morto insieme al fratello André Silva in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 luglio nel nord-ovest della Spagna. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Diogo Jota, il fisioterapista rompe il silenzio: vuole che si sappia la verità

