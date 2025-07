Dacia guida il mercato privati italiano nel primo semestre 2025

Dacia si riconferma leader nel mercato privati italiano nel primo semestre 2025, con 49.749 immatricolazioni e una crescita del 2,2% nonostante un mercato in calo del 10%. Un risultato che sottolinea la fiducia dei clienti verso il marchio rumeno, ora con una quota retail dell’11,2%, confermando il suo ruolo di protagonista per il quinto semestre consecutivo. La strategia vincente di Dacia continua a stupire e conquistare gli italiani.

(Adnkronos) – Dacia si afferma ancora una volta come il marchio preferito dai clienti privati in Italia, registrando 49.749 immatricolazioni nei primi sei mesi del 2025. In un contesto di mercato generale in calo del 10%, il brand rumeno cresce del 2,2%, conquistando una quota retail dell'11,2% e confermando per il quinto semestre consecutivo la