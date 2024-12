Ilrestodelcarlino.it - "Xmas? Sinistra inadeguata"

Quotidiani, tv, siti internet, radio: se Verucchio cercava un modo per finire al centro dell’attenzione dei media nazionali, c’è riuscita. In riferimento alla "ridicola querelle delle luminarie natalizie con la scritta ‘’ – spiega il parlamentare Jacopo Morrone (Lega) – dico che laè ossessionata dal fascismo, morto e sepolto. Solo l’imbarbarimento illiberale di quell’area politica può portare una Giunta comunale a far scomparire a tempi di record l’addobbo luminoso solo perché alcuni cittadini". Il parlamentare del Carroccio applaude al consigliere verucchiese dello stesso partito Piero Canarini per aver "criticato chi non ha altri argomenti da opporre che il continuo richiamo a un fascismo inesistente se non nelle piazze violente delle sinistre più radicali che richiamano alla rivolta sociale contro il Governo".