Uomini e Donne: le chat di Michele Longobardi e il profilo fake

Il trono diè ormai al centro della bufera. Dopo la clamorosa rivelazione sulutilizzato per contattare le sue corteggiatrici, la situazione in studio si è fatta incandescente. Tra messaggi segreti, silenzi sospetti e accuse, il percorso del tronista sembra essere appeso a un filo. Amal, Veronica e Mary (che ha scoperto si trattasse di) hanno raccontato in studio la loro versione. Scopriamo insieme i dettagli di ciò che è emerso nella registrazione del 17 Dicembre 2024.La segnalazione che ha scosso lo studio diIl caso è esploso dopo una segnalazione arrivata direttamente alla redazione di. A farlo emergere è stata Mary, una delle corteggiatrici di. La ragazza, eliminata durante le ultime puntate, ha svelato cheavrebbe utilizzato unfalso su Instagram per contattarla e per scrivere anche ad Amal e Veronica, altre due ragazze del trono classico.