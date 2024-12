Unlimitednews.it - Stellantis rilancia gli investimenti in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Pace fatta fra il governo e. Il gruppo lancia il Pianoconfermando glinel Paese. Il governo risponde mettendo sul piatto 1,6 miliardi a favore del settore automotive. È quanto emerso dall’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, che ha visto tra i partecipanti Jean-Philippe Imparato (pronuncia: Imparatò), responsabile del Gruppoper l’Europa, e i sindacati. Con il Pianoconferma l’al centro delle sue strategie produttive. Con un impegno che raggiunge i 2 miliardi di euro per il 2025, destinati principalmente agli stabilimentini, e 6 miliardi di euro in acquisti da fornitori locali, il Gruppo ribadisce la sua volontà di proseguire con risorse proprie, senza fare ricorso ad aiuti pubblici per la produzione.