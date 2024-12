Napolipiu.com - Raspadori-Danilo, spunta lo scambio! La risposta di De Laurentiis alla Juventus

lo! Ladi De">I bianconeri cercano un attaccante, gli azzurri un difensore dopo l’infortunio di Buongiorno. Ma ADL ha posto condizioni chiareLae il Napoli stanno dialogando per un possibiletra Giacomo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri sonoricerca di un attaccante in attesa del rientro di Milik dall’infortunio.Il club di Thiago Motta ha sondato il terreno con Deper un prestito di, ma il Napoli ha posto condizioni precise: “Il club non accetta prestiti e considera eventualmente una cessione a titolo definitivo, con una valutazione attorno ai 20 milioni”.La chiave per sbloccare l’operazione potrebbe essere proprio, che piace molto ad Antonio Conte e diventerebbe ancora più strategico dopo lo stop di Buongiorno.