Justcalcio.com - Pronostico in breve: SK Rapid vs FC Copenhagen – 19/12/24

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Concorrenza: Europa Conference LeagueMercato: Doppia chance per l’FCProbabilità: 8/15 @1xBetCercando di prolungare la recente toppa viola, ilsi recherà all’SKgiovedì sera per la resa dei conti dell’Europa Conference League.A cominciare dai padroni di casa, mentre l’SKpotrebbe aprire la finale della fase a gironi ad un solo punto dal raggiungere i quarti di finale, la squadra di Robert Klaub è nel mezzo di quella che recentemente è diventata una fase di traballamento. Dopo aver offerto una prestazione deludente la scorsa settimana perdendo 3-1 in casa dell’Omonia, i giganti austriaci sono stati recentemente sottoposti ad un attento esame.