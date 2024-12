Mondiale per Club volley femminile 2024 | Conegliano e Milano obiettivo seconda vittoria

Leggi su Sportface.it

Nuova giornata (o nottata, adel fuso orario) delperdie nuove sfide per, che vogliono fare un ulteriore passo verso le semifinali. Le due squadre che rappresentano l’Italia e l’Europa in quanto finaliste dell’ultima Champions League (vinta dalle venete) nella notte italiana hanno ottenuto due nette vittorie all’esordio ed ora vogliono ripetersi per proseguire nel migliore dei modi l’avventura nel torneo. La Numia Veroha aperto le danze nella Pool B superando per 3-0 (25-17, 25-22, 27-25) le campionesse sudamericane del Gerdau Minas, allenate dal tecnico italiano Nicola Negro. Poche ore dopo, la Prosecco Doc Imocoha sconfitto l’altra squadra brasiliana, il Dentil Praiae, con un secco 3-0 (25-20, 25-15, -25, 15) nel girone A.